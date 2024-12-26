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В Петербурге 27 декабря откроется новая станция метро

Беглов: в Петербурге 27 декабря откроется станция метро «Горный институт»
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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге 27 декабря откроется новая станция метро — «Горный институт», ею смогут воспользоваться жители Васильевского острова. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По его словам, с 9 утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход.

Вестибюль станции «Горный институт» находится на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Это будет третья по счету станция метрополитена на Васильевском острове. Она расположится на глубине 70 метров и станет одной из самых глубоких станций в Северной столице.

«Горный институт» пока будет последней станцией Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена, но в ближайшие годы планируется продлить «оранжевую» еще на две станции.

Летом Беглов сообщал, что открытие станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») на Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге перенесли на 2025 год.

Ранее в петербургском метрополитене открылся первый продуктовой магазин — «Дикси».

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