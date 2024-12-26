В посольстве РФ в Казахстане ответили на вопрос о репатриации тел россиян после ЧП в Актау

Посольство РФ: тела россиян пока не выдадут из-за расследования ЧП в Актау

Посольство России в Казахстане пока не может предоставить сведения о сроках репатриации на родину тел россиян, погибших в результате авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Отмечается, что информация о крушении самолета ограничена в связи с расследованием всех обстоятельств.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее сообщалось, что состояние трех пострадавших в катастрофе в Актау россиян крайне тяжелое.