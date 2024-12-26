Допрос готовивших покушения на военных Минобороны РФ сняли на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео с задержанием и допросом лиц, готовивших покушения на высокопоставленных военных Минобороны РФ. Об этом сообщает газета «Известия».

На видео один из задержанных рассказал, что переехал с супругой на Украину в 2020 году. В какой-то момент он потерял работу, и ему с женой грозила депортация. В конечном итоге мужчину завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Позднее россиянин вернулся на родину транзитом через Молдавию и Грузию. По полученным от сотрудника СБУ данным он обнаружил тайник со взрывным устройством, которое должны были дистанционно привести в действие. Также он должен был ждать команды, чтобы заложить бомбу под служебную машину одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, однако не успел этого сделать и был задержан.

Второй задержанный рассказал, что уехал на Украину, где был также завербован спецслужбами и отправлен обратно в Россию, чтобы наблюдать за высокопоставленными сотрудниками Минобороны и их родственниками. Он передавал информацию, чтобы СБУ могла спланировать теракт.

Еще один злоумышленник сообщил, что 23 декабря по просьбе знакомого, жителя Польши, забрал из заброшенного здания в Подмосковье посылку, которую должен был получить в качестве подарка российский военный. Привести план в действие не удалось, поскольку мужчину задержали сотрудники ФСБ.

26 декабря в ФСБ РФ сообщили, что сотрудники службы сорвали серию покушений на высокопоставленных военных министерства обороны страны, готовившихся агентами спецслужб Украины.

Речь идет о военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также членах их семей. В результате проведенных силовиками мероприятий задержаны четверо граждан России, подозреваемых в причастности к подготовке покушений.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.