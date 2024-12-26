Леопарды таскают собак в трех приморских селах

Редчайшие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, таскают собак в трех селах Приморья, заявили в центре «Амурский тигр». Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в Андреевке Хасанского района и в ряде других мест леопард задавил собак. В центре подчеркнули, что специалистам удалось найти один след, а его размер и форма говорят о том, что это не тигр.

На леопарда также указывает тот факт, что собаку не сняли с цепи вместе с ошейником, как сделал бы это тигр, то есть хищник слабее тигра, добавили в центре.

В начале ноября фотограф-любитель из Германии Саша Фонсека первым снял на камеру леопарда, которого еще не регистрировали зоологи.

До этого в Новосибирском зоопарке впервые показали детеныша дальневосточного леопарда, который появился на свет у молодой пары — Хиллари и Давы — 25 июля. Самка родилась в Новосибирском зоопарке, а ее супруг — в столице, откуда его позже привезли в Новосибирск для создания семьи.

Ранее мать-героиня леопард Герда впервые попала на фотоловушку со своим новым котенком.