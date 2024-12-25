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В Нижегородской области учителя спасли школьницу от истязаний отца

В Нижегородской области отец полтора года избивал дочь-школьницу
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Княгининском районе Нижегородской области устанавливаются обстоятельства истязания восьмилетней девочки, ребенка бил собственный отец. Об этом сообщает портал News.NN.

49-летний житель Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела по подозрению в истязании восьмилетней дочери. О происходящем в семье девочка рассказала учителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Выяснилось, что мужчина издевался над ребенком в течение полутора лет, с августа 2023 года он бил девочку за малейшие провинности. Семья не состояла на учете в правоохранительных органах, известно, что подозреваемый уже был судим за кражи.

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

https://www.gazeta.ru/social/
https://newsnn.ru/news/2024-12-25/bil-po-litsu-i-telu-nizhegorodets-zverski-izdevalsya-nad-malenkoy-docheryu-5286088

Ранее в Кирове мать почти год истязала пятилетнюю дочь.

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