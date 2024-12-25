В Нижегородской области учителя спасли школьницу от истязаний отца

В Княгининском районе Нижегородской области устанавливаются обстоятельства истязания восьмилетней девочки, ребенка бил собственный отец. Об этом сообщает портал News.NN.
49-летний житель Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела по подозрению в истязании восьмилетней дочери. О происходящем в семье девочка рассказала учителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Выяснилось, что мужчина издевался над ребенком в течение полутора лет, с августа 2023 года он бил девочку за малейшие провинности. Семья не состояла на учете в правоохранительных органах, известно, что подозреваемый уже был судим за кражи.
Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.
До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
https://www.gazeta.ru/social/
https://newsnn.ru/news/2024-12-25/bil-po-litsu-i-telu-nizhegorodets-zverski-izdevalsya-nad-malenkoy-docheryu-5286088
Ранее в Кирове мать почти год истязала пятилетнюю дочь.