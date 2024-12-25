Житель Ижевска призывал военных бойкотировать приказы, расклеивая по городу листовки

В Ижевске задержали местного жителя за расклейку листовок с требованием к военным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Удмуртии.

По данным ведомства, мужчина расклеивал вблизи военкоматов и призывных пунктов листовки, в которых просил военнослужащих не исполнять приказы своего командования. Горожанина задержали сотрудники ФСБ.

Гражданина России, который «придерживается проукраинских взглядов», заподозрили в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

Ранее жителя Чебоксар обвинили в оправдании теракта в «Крокусе».