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Житель Ижевска призывал военных бойкотировать приказы, расклеивая по городу листовки

В Ижевске задержали мужчину, призывавшего военных к бойкотированию приказов
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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Ижевске задержали местного жителя за расклейку листовок с требованием к военным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Удмуртии.

По данным ведомства, мужчина расклеивал вблизи военкоматов и призывных пунктов листовки, в которых просил военнослужащих не исполнять приказы своего командования. Горожанина задержали сотрудники ФСБ.

Гражданина России, который «придерживается проукраинских взглядов», заподозрили в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

Ранее жителя Чебоксар обвинили в оправдании теракта в «Крокусе».

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