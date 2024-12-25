Россиянина, оказавшегося в больнице на Бали, наказали за просроченную визу

На Бали оштрафовали россиянина, который попал в больницу и просрочил визу

Российский турист застрял на Бали из-за сломанного позвоночника и заплатил штраф за просроченную визу. Об этом он рассказал Telegram-каналу SHOT.

По словам 34-летнего Виктора, все случилось, когда он забрался на 25-метровый водопад в Убуде, но упал и при приземлении сломал позвоночник и пробил легкое. Мужчину доставили в местную больницу Sanglah, но медперсонал игнорировал его потребности и даже не проставлял обезболивающее. Тогда пациент нанял личную сиделку, которая ухаживала за ним.

За время восстановления виза, по которой он приехал в Индонезию, истекла, поэтому перед вылетом в Россию ему пришлось заплатить штраф — 10 млн индонезийских рупий (около 62 тыс. рублей). В критическом состоянии его вывезли на родину, сейчас российские врачи оказывают мужчине необходимую помощь.

Ранее россиянка отказалась предъявить документы и попала в индонезийскую тюрьму.