Подросток устроил пожар в архангельском отделении «Единой России» и был задержан

В Архангельске за поджог офиса «Единой России» задержали 16-летнего местного жителя. Об этом сообщает Следком.

Несовершеннолетнего подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. По версии следствия, в ночь на 24 декабря юноша разбил окно офиса на набережной Северной Двины, вылил туда легковоспламеняющуюся жидкость и развел огонь. При этом действовал он якобы по указанию некоего «куратора», который пообещал отправить ему денежное вознаграждение за записанное на видео преступление, которое получил, но денег в итоге не перевел.

Информация о ночном пожаре в офисе появилась накануне в группе архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» во «ВКонтакте». Возгорание потушили за считанные минуты, никто не пострадал. Подозреваемого заключили под стражу. Ведется следствие.

Ранее в Петербурге школьник поджег вышку сотовой связи за 30 тыс. рублей.