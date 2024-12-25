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В «Оборонлогистике» заявили об отсутствии перегруза на затонувшем Ursa Major

«Оборонлогистика»: на судне Ursa Major в Средиземном море не было перегруза
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Social media/Reuters

На российском сухогрузе Ursa Major, затонувшем в Средиземном море, не было перегруза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу компаний «Оборонлогистика», владеющую судном.

В пресс-службе предприятия отметили, что Ursa Major является одним из крупнейших в России сухогрузов с максимальной грузоподъемностью в 9,5 тысячи тонн. Оно следовало из Большого порта Санкт-Петербурга в порт Владивосток с проектным грузом весом 806 тонн.

«Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном «перегрузе» судна не соответствует действительности и наносит ущерб репутации ООО «Оборонлогистика», — заявили в группе компаний.

Сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали, 14 удалось спасти. Судно направлялось из Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

24 декабря правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после потопления Ursa Major.

Ранее нефтяные танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе.

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