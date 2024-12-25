Приезжий забрался на крышу поезда в Московском метро и поплатился

В Московском метро задержали и наказали экстремала, забравшегося на крышу состава на одной из станций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии и попал на видео. На кадрах мужчина перелезает через ограждение перехода между станциями и оказывается на крыше поезда. Он пробегает в сторону начала состава, а затем, когда поезд начинает движение, цепляется за ограждение и забирается обратно за ограждение.

Случившееся заметили пассажиры и связались с правоохранителями.

Экстремала задержала полиция. Им оказался 48-летний уроженец Мордовии. На нарушителя составили административный протокол по статье «Нарушение требований транспортной безопасности» КоАП РФ. Решением суда ему дали пять суток административного ареста.

Ранее в московском метро юноша проехался на хвосте поезда и попал на видео.