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Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет петлял перед крушением

Авиаэксперт Горбачев: самолет вырабатывал топливо перед крушением в Актау
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Самолет, следовавший рейсом БакуГрозный, сделал две петли перед крушением в Актау, чтобы выработать оставшееся топливо. Пилоты предвидели катастрофу и хотели минимизировать силу возможного взрыва. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» сделал гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев.

«Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям. <...> Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил — взрыв был куда меньше того, который мог быть», — подчеркнул Горбачев.

Эксперт также обратил внимание на резкое снижение воздушного судна перед крушением. По его мнению, у самолета отсутствовала должная тяга двигателей. Впрочем, делать однозначные выводы рано, подытожил он.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением борт запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения воздушного судна возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть выжившие.

Ранее очевидец рассказал о взрыве на борту упавшего в Казахстане самолета.

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