В Баку создан оперштаб для родственников пассажиров упавшего лайнера

В аэропорту Баку создали оперштаб для родственников пассажиров упавшего Embraer

В аэропорту Баку создали оперативный штаб для родственников пассажиров упавшего в Актау лайнера. Об этом сообщает издание «Sputnik Азербайджан».

«Во втором терминале бакинского аэропорта создан штаб, куда могут обращаться родные и близкие пассажиров самолета AZAL [«Азербайджанских авиалиний». — «Газета.Ru»], потерпевшего крушение в Казахстане», — указано в сообщении.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 32 человека, среди них есть 10 россиян.

Лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан». При этом стало известно, что на борту воздушного судна до падения взорвался газовый баллон.

До этого появлись кадры того, как казахстанцы выстраиваются в очереди в пунктах сдачи крови для пострадавших при крушении азербайджанского самолета Embraer.

Ранее Путин заявил, что борт МЧС РФ с медиками отправился к месту крушения самолета в Актау.