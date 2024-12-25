В Петрозаводске неизвестный обмотал шею собаки веревкой и выбросил в мусор

В Петрозаводске во время прогулки местные жители нашли в мусорном баке собаку. Об этом сообщает «Daily Карелия» со ссылкой на волонтера Оксану Салтарук.

Инцидент произошел на Кемской улице. По словам волонтера, ее соседи гуляли по улице со своим питомцем, но в какой-то момент услышали, как в отходах кто-то скулил. В мусоре нашли пакет с собакой, плотно завязанный веревкой. На шее у спаниеля также была черная веревка.

Местные жители обратились к волонтеру, но спустя не более чем десять минут у собаки заметили стеклянный взгляд.

«Ждем, надеемся на чудо. Но нет. В этот день собачий бог забрал ее себе», – сообщается в публикации.

О том, кто выкинул животное и обращались ли волонтеры в правоохранительные органы, не сообщается.

До этого в Петербурге сотрудники мусороперерабатывающего завода обнаружили в одном из контейнеров йоркширского терьера. Животное было немолодым, воспитанным и ухоженным. Питомцу дали теплый свитер, накормили и назвали Счастливчиком.

Ранее в Петербурге мужчина жестоко избил свою собаку.