Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петрозаводске неизвестный обмотал шею собаки веревкой и выбросил в мусор

В Петрозаводске в мусорном баке обнаружили собаку
close
Shutterstock

В Петрозаводске во время прогулки местные жители нашли в мусорном баке собаку. Об этом сообщает «Daily Карелия» со ссылкой на волонтера Оксану Салтарук.

Инцидент произошел на Кемской улице. По словам волонтера, ее соседи гуляли по улице со своим питомцем, но в какой-то момент услышали, как в отходах кто-то скулил. В мусоре нашли пакет с собакой, плотно завязанный веревкой. На шее у спаниеля также была черная веревка.

Местные жители обратились к волонтеру, но спустя не более чем десять минут у собаки заметили стеклянный взгляд.

«Ждем, надеемся на чудо. Но нет. В этот день собачий бог забрал ее себе», – сообщается в публикации.

О том, кто выкинул животное и обращались ли волонтеры в правоохранительные органы, не сообщается.

До этого в Петербурге сотрудники мусороперерабатывающего завода обнаружили в одном из контейнеров йоркширского терьера. Животное было немолодым, воспитанным и ухоженным. Питомцу дали теплый свитер, накормили и назвали Счастливчиком.

Ранее в Петербурге мужчина жестоко избил свою собаку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами