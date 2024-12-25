В прокуратуре показали кадры с провалившимся полом в подъезде многоквартирного дома

В Чувашии в подъезде жилого дома обрушился пол

В Чувашии правоохранительные органы устанавливают обстоятельства обрушения пола в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в доме по улице Дружбы в селе Батырево.

«Частично повреждено напольное покрытие в результате износа деревянных лагов основания технического помещения, в котором ранее располагались трубы централизованного отопления. При этом в подъезде образовался провал, угрожающий безопасности местных жителей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура внесла представление в адрес управляющей компании об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении коммунальщиков по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» КоАП РФ.

Ранее в Самарской области три ученицы получили травмы от обрушения потолка.