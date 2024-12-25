Врач: тошнота от запахов – признак серьезного заболевания

Терапевт Шураева: тошнота от запахов говорит об инфекциях или пищевых травмах

Если у человека внезапно началось неприятие запахов — к примеру, чужого парфюма, антисептика, пищи в столовой и других — это может говорить о наличии инфекции в организме или быть признаком серьезного заболевания. В том числе часто такой симптом возникает при пищевых травмах или хроническом недосыпе, рассказала член Российского научного медицинского общества терапевтов, Союза реабилитологов России, директор Центра здоровьесбережения БРИКС Елена Шураева.

«Восприятие запахов обостряется не только во время беременности. Так, например, мигрень часто сопровождается гиперчувствительностью. Резкие ароматы, химические отдушки провоцируют приступ с тошнотой», — объяснила врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

У 40% пациентов с мигренью запахи являются триггерами для приступа боли, добавила она. Кроме того, причиной могут быть вирусные и бактериальные инфекции ЖКТ, дыхательных путей, проблемы с пищеварением, неврологические нарушения.

Среди психологических факторов выделяют пищевые травмы, которые основываются на негативном опыте человека. К примеру, это может быть отравление каким-то блюдом.

Тошноту на запахи провоцирует и хроническая усталость, недосып — в таком состоянии человек становится более восприимчивым к новым ароматам.

При постоянной тошноте от запахов, сопутствующих человека в повседневной жизни, нужно обратиться к терапевту, который при необходимости может направить пациента к узкопрофильному специалисту, заключила Шураева.

Также врачи предупреждают, что похожие симптомы могут возникнуть при поражении диафрагмальной части сердца и правой коронарной артерии. В этом случае человек может жаловаться на тошноту, рвоту, болезненные ощущения в правом подреберье, боль в области желудка.

Ранее кардиолог рассказал, когда боль в животе может указывать на инфаркт миокарда.