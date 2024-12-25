В Казахстане начали досудебное расследование крушения самолета

МВД Казахстана организовало досудебное расследование крушения самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение в Актау. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

«Начато досудебное расследование по части 3 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении департамента.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее российские следователи возбудили дело после крушения самолета в Актау.