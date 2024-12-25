Работу медиков на месте крушения самолета в Казахстане приостановили

Облздрав: работа медиков на месте крушения самолета в Актау приостановлена

Работу медицинских работников на месте крушения азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановили. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения в регионе, передает «Sputnik Казахстан».

«Работа медиков на месте крушения самолета приостановлена», — говорится в публикации.

Уточняется, что на месте ЧП пока обнаружены тела четверых погибших.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее российские следователи возбудили дело после крушения самолета в Актау.