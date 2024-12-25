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Красноярец переехал знакомую на машине и получил срок восемь лет

Жителя Красноярска осудили за то, что он переехал знакомую 21 год назад
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Freepik.com

В Красноярском крае суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который 21 год назад переехал человека и скрылся. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2003 году, но злоумышленника нашли только после того, как в 2024 году материалы дела были изучены повторно. По версии следствия, в поселке Тура мужчина встретил 17-летнюю девушку, которой предложил прокатиться.

В лесном массиве, куда житель Красноярска отвез пострадавшую, они выпивали, но в какой-то момент между парой произошел конфликт. Девушка вышла из машины и пошла к поселку, мужчина попытался догнать ее на машине, но наехал на нее.

Вместо того, чтобы оказать помощь, красноярец схватил девушку за горло, и, когда она перестала двигаться, выбросил в лесной массив.

«Под тяжестью предъявленных следствием улик мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении», — поделились в ведомстве.

Фигуранта разбирательств приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Сочи автобус сбил мальчика на самокате, ДТП попало на видео.

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