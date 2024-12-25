Онколог рассказала, как белье влияет на риск развития рака груди

По статистике, большинство женщин неправильно подбирают размер бюстгальтера, что приводит к отекам и боли в груди и спине. Важно серьезно относиться к этому вопросу, так как игнорирование этой проблемы может грозить последствиями для здоровья. На ночь этот предмет гардероба следует всегда снимать, предупредила онколог-маммолог Федеральной сети клиник экспертной онкологии Марина Шорина в беседе с Общественной Службой новостей.

Если бюстгальтер подобран правильно, не доставляет никакого дискомфорта, в том числе не давит и не натирает, то носить его можно весь день. Однако даже в этом случае нельзя в нем спать, считает врач. При подборе этого элемента одежды она посоветовала обращать внимание не только на чашечку и размер молочной железы, но и на обхват грудной клетки и высоту плеча.

Важно совершать покупки только в специализированных магазинах, считает Шорина. В этом случае сотрудники обычно снимают мерки, точно определяют размер и помогают найти самый комфортный бюстгальтер.

Неправильно подобранное белье, в том числе слишком тесное, приводит к застою лимфы, отекам и боли. Однако на сегодняшний день нет исследований, которые подтверждали бы, что тесный бюстгальтер приводит к образованию опухолей молочных желез, как доброкачественных, так и злокачественных, заключила онколог.

Напомним, также врачи считают, что носить бюстгальтер постоянно необязательно, в том числе для поддержки груди. Однако при этом они согласны, что ношение поддерживающего белья является желательным, когда девушка занимается активными видами деятельности — например, спортом. Также доказано, что это помогает замедлить процесс опущения груди с возрастом.

Ранее врач разоблачила два мифа о бюстгальтерах.