Стало известно о гибели пилотов разбившегося в Казахстане самолета

Летный экипаж разбившегося в казахстанском Актау азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), по предварительной информации, погиб. Об этом «Интерфакс» сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

«Оба пилота, по предварительным данным, погибли», — сказали в оперштабе.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее летчик-испытатель раскрыл возможную причину крушения самолета в Казахстане.