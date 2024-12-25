Стала известна еще одна возможная причина крушения самолета в Актау

На борту упавшего в Актау самолета из Баку мог взорваться баллон

На борту самолета «Азербайджанских авиалиний», упавшего в аэропорту Актау в Казахстане, мог взорваться баллон. Об этом сообщает Telegram-канал Казинформ со ссылкой на Управление здравоохранения области.

Отмечается, что в 10:58 часов по местному времени в скорую помощь поступил вызов первой категории срочности.

«На борту самолета взорвался балон», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Sputnik Казахстан» сообщал, что самолет «Азербайджанских авиалиний» Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, мог упасть из-за столкновения с птицами.

Азербайджанское агентство APA сообщало, что на борту упавшего в казахстанском Актау самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

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