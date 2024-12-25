В аэропорту Баку убирают елку из-за крушения самолета

В аэропорту Баку убирают елку в связи с крушением самолета в Казахстане

В аэропорту Баку решили убрать елку в связи с крушением самолета в казахстанском Актау. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».

«В бакинском аэропорту убирают новогоднюю елку в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане», — говорится в публикации.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее опубликовали список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета.