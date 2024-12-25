В Росавиации заявили, что контактируют с Азербайджаном и Казахстаном по ЧП с самолетом

Росавиация: рейс Баку-Грозный мог упасть из-за столкновения с птицами

Согласно предварительным данным, летевший из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) мог упасть из-за столкновения с птицами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, борт потерпел крушение в казахстанском Актау около 09:30 (мск), столкнувшись с землей.

После столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту самолета, его командир принял решение лететь на запасной аэродром, рассказал Кореняко.

Он добавил, что в настоящее время оперативные службы Казахстана ведут поисково-спасательные работы. Росавиация находится в контакте с AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Согласно информации ТАСС, самолет изначально был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана в Грозном, а затем в казахстанский Актау.

Ранее Baza опубликовал список с именами 67 пассажиров разбившегося в Актау самолета.