АТОР: клиентов членов ассоциации на борту потерпевшего крушение самолета не было

АТОР: российских туристов не было на борту потерпевшего крушение самолета

Клиентов российских туроператоров, по предварительной информации, не было на борту потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Клиентов российских туроператоров, членов АТОР, на борту не было», — сказали в пресс-службе ассоциации.

Также агентство со ссылкой на МЧС Казахстана сообщает, что 25 человек доставлены в больницы после крушения самолета Embraer 190 в аэропорту Актау.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, сообщал «Sputnik Казахстан».

Ранее стало известно, что упавший в Актау самолет был перенаправлен в Махачкалу.