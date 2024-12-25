Названо число выживших при крушении рейса Баку-Грозный в Казахстане

Sputnik: при крушении рейса Баку-Грозный выжили 14 человек

В результате крушения азербайджанского самолета, летевшего из Баку в Грозный, выжили 14 человек. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram-канале.

Агентство уточняет, что в Мангистаускую областную больницу в Казахстане доставлено 14 пострадавших. Состояние пяти человек оценили как тяжелое, их перевели в реанимацию.

Кроме того, в больницу поступил 11-летний ребенок. Скоро туда привезут подростка 16 лет.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

Министерство транспорта Казахстана подтвердило крушение рейса.

По данным азербайджанского APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что летевший в Грозный самолет был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана.