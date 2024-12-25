Стало известно о погибшем при взрыве в ТЦ Владикавказа

При взрыве в ТЦ во Владикавказе погибла женщина

Один человек погиб при взрыве в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Погиб минимум один человек», — сказал собеседник агентства.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уточнил, что погибшей оказалась женщина, которая в момент взрыва находилась внутри.

В оперативных службах отметили, что при взрыве посетителей в торговом центре не было, пострадали сотрудники ТЦ и прохожие.

До этого стало известно, что, предварительно, причиной ЧП в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе мог стать взрыв газового баллона на фудкорте.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел утром 25 декабря. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали шесть человек.

По словам очевидцев, на четвертом этаже здания произошел пожар, выбило окна. Огонь охватил 800 квадратных метров. Все экстренные службы города прибыли на место происшествия.

24 декабря сообщалось, что в торговом центре «Слава», расположенном в подмосковном городе Серпухове, произошло задымление внутри МФЦ из-за взрыва фейерверка. Из комплекса эвакуировали посетителей.

Ранее в Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка.