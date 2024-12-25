Следовавшие в Казань самолеты сели в Самаре

Следовавшие в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска сели в Самаре

Самолеты, летевшие в Казань из Стамбула, Алма-Аты и Томска, приземлились на запасном аэродроме в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за временных ограничений, введенных в казанском аэропорту.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.

Накануне сообщалось, что в Кемерове задержали несколько авиарейсов из Москвы и Казани из-за неблагоприятных метеоусловий.

21 декабря самолеты, летевшие в Казань из Кемерово и Душанбе, приземлились на запасном аэродроме в Самаре из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В тот день Вооруженные силы Украины атаковали город восемью дронами, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Ранее рейс из Сургута в Москву задержали из-за поддельного билета у пассажира.