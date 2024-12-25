В Турции заявили, что пассажиры «Азимута» подали в суд на пилотов после ЧП в Анталье

Oda TV: шесть пассажиров «Азимута» подали иск против пилотов после ЧП в Анталье

Шесть пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 российского авиаперевозчика «Азимут», с которым 24 ноября произошло ЧП в турецкой Анталье, подали иск против против капитана лайнера и второго пилота, обвиняя их в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании. Об этом сообщает турецкий телеканал Oda TV.

Как утверждает канал, самолету якобы за полтора месяца до инцидента в Анталье «угрожал пожар», а после этого во время посадки воздушное судно потерпело крушение, но продолжило полеты. Турецкие журналисты не привели каких-либо подробностей.

По информации Oda TV, адвокат истцов Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд и потребовал предоставить все документы, касающиеся страховки лайнера, а также данные черного ящика, отчеты о техническом обслуживании и безопасности на борту.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Ранее была раскрыта сумма ущерба от потери горевшего в Анталье Sukhoi Superjet 100.