Британка не может есть рождественский ужин с семьей из-за редкой фобии

Mirror: британка рассказала, что не ест с семьей рождественский ужин из-за своей фобии

Женщина из Англии не может есть рождественский ужин с семьей из-за своей фобии, пишет Mirror.

Мэйси Уильямс из Рексема рассказала, что она страдает фобией определенных продуктов. В течение многих лет женщина ограничивает свой рацион исключительно огурцами, кашей и растительным заварным кремом, а на рождественские праздники позволяет себе лишь минимальные порции еды с праздничного стола.

«На Рождество ко мне приезжает семья, но не будет ни шоколада, ни просекко. Когда моя семья ест, я просто ухожу в другую комнату», — рассказала Мэйси.

Мать Уильямс уверяет, что дочь не всегда была «придирчивым едоком» и ее состояние требует серьезного внимания и понимания со стороны медицинских специалистов. Сама Мэйси добавила, что регулярно сталкивается с паническими атаками при виде или даже запахе еды.

«Я потратила годы, пытаясь понять, что со мной не так,» — говорит она.

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