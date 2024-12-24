В СПЧ заявили о необходимости следить за помилованными за участие в СВО

Глава СПЧ Фадеев призвал осуществлять надзор за помилованными за участие в СВО

Необходимо осуществлять надзор за теми привлекаемыми и привлеченными к уголовной ответственности лицами, которых помиловали за участие в СВО. Об этом заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

«Нужен надзор. Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», — сказал он.

Фадеев отметил, что наблюдать необходимо за людьми, осужденные ранее по «серьезным», тяжким статьям.

Недавно врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что участников спецоперации планируют привлекать к управлению в Курской области.

В начале октября президент РФ Владимир Путин рассказал, что некоторые участники специальной кадровой программы «Время героев» уже назначены на ряд государственных должностей в России.

Ранее сообщалось, что сражавшиеся в Запорожской и Херсонских областях бойцы СВО получат статусы ветеранов.