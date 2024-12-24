В Сухуме обстреляли дом бывшего мэра

Неизвестные обстреляли дом бывшего мэра Сухума и депутата парламента Адгура Харазии в центре столицы Абхазии. Об этом агентству «Аиашара» сообщили в МВД республики.

После инцидента полицейские выставили оцепление вокруг дома, стрелявших ищут.

19 декабря у парламента Абхазии произошла стрельба. Причиной стал законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате которой Харазия достал пистолет и открыл огонь.

В ходе стрельбы пострадал Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью.

После этого Харазия скрылся с места происшествия, в республике был объявлен план-перехват. Стрелявший объявлен в розыск.

В результате инцидента парламент Абхазии принял решение лишить неприкосновенности депутата Харазии. Прокуратура завела на него уголовное дело.

Ранее вся Абхазия осталась без электричества.