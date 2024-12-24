Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сухуме обстреляли дом бывшего мэра

«Аиашара»: неизвестные открыли огонь по дому бывшего мэра Сухума Харазии

Неизвестные обстреляли дом бывшего мэра Сухума и депутата парламента Адгура Харазии в центре столицы Абхазии. Об этом агентству «Аиашара» сообщили в МВД республики.

После инцидента полицейские выставили оцепление вокруг дома, стрелявших ищут.

19 декабря у парламента Абхазии произошла стрельба. Причиной стал законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате которой Харазия достал пистолет и открыл огонь.

В ходе стрельбы пострадал Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью.

После этого Харазия скрылся с места происшествия, в республике был объявлен план-перехват. Стрелявший объявлен в розыск.

В результате инцидента парламент Абхазии принял решение лишить неприкосновенности депутата Харазии. Прокуратура завела на него уголовное дело.

Ранее вся Абхазия осталась без электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами