Губернатор Камчатки объяснил рост цен на икру

Рост цен на икру связан со снижением вылова лососевых в этом году. Об этом заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов, его ответ в Telegram-канале привел корреспондент Александр Юнашев.

«Мы поймали 130 тыс. тонн, это в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году», — сказал Солодов.

Он отметил, что потребление икры в России растет, поэтому происходит ценовой дисбаланс.

В декабре старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что бутерброд с красной икрой обойдется россиянам в 262,97 рубля в 2024 году.

В ноябре доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова заявляла, что ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и к праздникам цена на килограмм продукта может дойти до 13 тыс. руб.

Ранее в красной икре восьми российских производителей обнаружили кишечную палочку.