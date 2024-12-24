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Московскую кухню назвали неотъемлемой частью туристических маршрутов

Экскурсовод Мари Чижова: московская кухня многогранна и разнообразна
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Виктор Драчев/ТАСC

Гастрономические маршруты становятся значимой частью туристического опыта в Москве. Об этом рассказала столичный экскурсовод и лектор Мари Чижова, которую цитирует агентство городских новостей «Москва».

По ее мнению, посещение ресторанов, кафе, рынков, небольших производств и кулинарных фестивалей помогает глубже понять местные традиции и культуру. Она считает, что это привлекает путешественников, которые ищут новые ощущения и впечатления.

«Московская кухня многогранна и разнообразна. Она сочетает в себе как традиционные русские блюда, так и международные кулинарные влияния. Гастрономические маршруты позволяют туристам попробовать все: от пельменей и борща до современных авторских блюд», — сказала Чижова.

Она также добавила, что в ответ на растущую популярность гастрономических маршрутов происходит развитие городской инфраструктуры, например, открываются новые рестораны и кафе, создаются привлекательные тематические локации для фотографий.

«Это делает поездку более насыщенной. Кроме того, мы видим, как создаются новые гастрономические сувениры. Это и московская плюшка, и купаж чая «Москва». Места, где их можно приобрести, тоже становятся частью туристических маршрутов», — уточнила столичный экскурсовод.

Напомним, проект «Зима в Москве» объединит разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов смогут вспомнить традиции и историю, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, а также посмотреть ледовые представления.

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