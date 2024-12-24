Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Сообщение главы региона было опубликовано в 12:04 по московскому времени.

22 декабря Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

В тот же день жительница села Кирилловка в Климовском районе Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины получила травмы, несовместимые с жизнью. Губернатор подчеркнул, что ее семье будет оказана вся необходимая материальная помощь.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.