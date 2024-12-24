В России резко выросло число жалоб на мошенников

В России эксперты фиксируют резкий всплеск попыток мошенничества в последнее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора платформы «Мошеловка» «Народного фронта» Аллу Храпунову, которая призвала граждан быть бдительными и напомнила о возможной административной и уголовной ответственности.

«Это новая форма компрометации, когда людей вынуждают совершать преступления, а не просто отдавать свои деньги. Такие случаи уже отмечались ранее, но не в таких масштабах. Мы наблюдаем массовую атаку на граждан с целью взлома аккаунтов на «Госуслугах» для получения доступа к кодам», — предупредила Храпунова.

Она отметила, что люди соглашаются на преступные действия — поджоги и взрывы — уже на последней стадии, после того, как мошенники забрали у них все возможные средства.

23 декабря мошенники организовали сложную операцию, чтобы поджечь полицейский автомобиль в подмосковном Реутове.

Ранее сотрудники столичной прокуратуры раскрыли схему мошенников по принуждению россиян к поджогам.