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Минздрав США потратил почти $420 тысяч на исследование пристрастия крыс к кокаину

Сенатор Пол: CША потратили $419 тысяч на изучение пристрастия крыс к кокаину
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Depositphotos

Министерство здравоохранения и социальных служб США в 2024 году потратило $419 тысяч на изучение предрасположенности крыс к употреблению кокаина в различных условиях. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, пишет РИА Новости.

Финансирование на это исследование получил Нью-Йоркский университет. Выяснилось, что крысы в изолированной негативной среде более подтверждены к употреблению кокаина.

Сенатор включил эти расходы в список самых нелепых трат властей США.

«Действительно ли правительству нужно было потратить почти полмиллиона долларов, чтобы выяснить, что социальная изоляция и голод могут привести к росту потребления наркотиков?» — задался вопросом сенатор Пол.

20 декабря сообщалось, что власти США выделили более $9 млн на разработку так называемых «умных туалетов», которые могут идентифицировать «анальный отпечаток» пользователей, а также на эксперименты с кокаином на собаках.

Ранее Маск заявил о плачевной ситуации в США.

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