В России появится единая система учета лесов

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу Счетной палаты о создании единой государственной системы лесоучетных работ. Об этом сообщается в бюллетене Счетной палаты, посвященном инвентаризации лесов.

«Информационное письмо с предложением о создании единой государственной системы лесоучетных работ направлено Счетной палатой президенту Российской Федерации. Глава государства предложение поддержал», — говорится в бюллетене.

В документе подчеркивается, что отсутствие актуальных данных препятствует повышению эффективности управления лесным сектором и росту доходов от лесопользования в бюджетную систему. Кроме того, без таких данных невозможно использовать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) лесного комплекса как эффективный инструмент цифровой трансформации отрасли.

В связи с этим Счетная палата предлагает создать единую систему лесоучетных работ, которая будет основана на применении искусственного интеллекта, данных дистанционного зондирования Земли и беспилотной авиации. Расчетная экономия от внедрения новой системы может составить около 42 млрд рублей за 10 лет.

До этого ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали робота для уборки мусора на обширных природных территориях.

Ранее в Счетной палате назвали учет и мониторинг лесов малоэффективными из-за слабой организации.