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Суд рассмотрит дело Лазаревой об оправдании терроризма во вторник

Военный суд рассмотрит дело Лазаревой об оправдании терроризма 24 декабря
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Первое судебное заседание по заочному уголовному делу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в оправдании терроризма, пройдет во вторник, 24 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Уголовное дело рассмотрит Второй западный окружной военный суд, отметило агентство. Предварительные слушания по делу прошли 16 декабря.

В мае 2024 года против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позже ее заочно арестовали по запросу СК. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. По последним данным, телеведущая постоянно проживает в Испании.

26 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу.

3 декабря материалы дела зарегистрировали во Втором западном окружном суде. В пресс-службе инстанции подчеркнули, что судебный процесс будет проходить в заочной форме.

Ранее Лазарева заявила о мечте вернуться в Россию.

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