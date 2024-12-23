Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В пострадавшем от беспилотников казанском ЖК начали работать альпинисты

В Казани начали восстанавливать пострадавшие от украинских БПЛА жилые дома
close
Telegram

В пострадавшем от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) жилом комплексе «Лазурные небеса» начали работать альпинисты. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». Уточняется, что специалисты снимают опасные элементы и поврежденные части фасада. По завершении работ власти создадут комиссию по оценке ущерба.

Один из жителей ЖК рассказал изданию, что от пожара сильнее всего пострадали две квартиры, одна из которых полностью уничтожена.

Сообщается, что сроки возвращения жителей в дом пока не известны. Сейчас в здании отсутствует электричество, а люди расселены по отелям. Собственникам квартир дали возможность забрать с собой необходимые вещи.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотниками. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия, запланированные на выходные.

Ранее российские военные уничтожили беспилотник в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами