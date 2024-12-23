В пострадавшем от беспилотников казанском ЖК начали работать альпинисты

В пострадавшем от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) жилом комплексе «Лазурные небеса» начали работать альпинисты. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». Уточняется, что специалисты снимают опасные элементы и поврежденные части фасада. По завершении работ власти создадут комиссию по оценке ущерба.

Один из жителей ЖК рассказал изданию, что от пожара сильнее всего пострадали две квартиры, одна из которых полностью уничтожена.

Сообщается, что сроки возвращения жителей в дом пока не известны. Сейчас в здании отсутствует электричество, а люди расселены по отелям. Собственникам квартир дали возможность забрать с собой необходимые вещи.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань беспилотниками. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия, запланированные на выходные.

Ранее российские военные уничтожили беспилотник в Брянской области.