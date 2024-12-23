В Подмосковье женщина разгромила кофейню и попала на видео

В подмосковной Балашихе неизвестная устроила погром в кафе и попала на камеру видеонаблюдения. Запись с нее опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел сегодня днем, 23 декабря, в кофейне Dessert в микрорайоне Лукино. Судя по видео, посетительница в пуховике сначала о чем-то поговорила с работницей заведения, а затем подошла к кассе и сбросила на нее стоявшие на прилавке товары. Девушка-продавец нажала тревожную кнопку и покинула помещение, решив не ждать, пока злоумышленница успокоится.

Женщина продолжала крушить и пинать витрины, а в конце концов взяла мусорный контейнер и швырнула его об стену. Как пишет 360.ru, на этом горожанка не остановилась и отправилась в детский центр по соседству. Причины ее агрессивного поведения остаются неизвестными. В полиции о проверке по факту случившегося не сообщали.

Ранее пьяная уфимка разгромила кафе, потому что забыла дома карточку.