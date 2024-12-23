Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье женщина разгромила кофейню и попала на видео

Неизвестная устроила погром в кафе Балашихи и попала на видео

В подмосковной Балашихе неизвестная устроила погром в кафе и попала на камеру видеонаблюдения. Запись с нее опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел сегодня днем, 23 декабря, в кофейне Dessert в микрорайоне Лукино. Судя по видео, посетительница в пуховике сначала о чем-то поговорила с работницей заведения, а затем подошла к кассе и сбросила на нее стоявшие на прилавке товары. Девушка-продавец нажала тревожную кнопку и покинула помещение, решив не ждать, пока злоумышленница успокоится.

Женщина продолжала крушить и пинать витрины, а в конце концов взяла мусорный контейнер и швырнула его об стену. Как пишет 360.ru, на этом горожанка не остановилась и отправилась в детский центр по соседству. Причины ее агрессивного поведения остаются неизвестными. В полиции о проверке по факту случившегося не сообщали.

Ранее пьяная уфимка разгромила кафе, потому что забыла дома карточку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами