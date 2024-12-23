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Омская полиция выявила майнера с долгом на 7 млн рублей

В Омской области майнер с долгом на 7 млн рублей расстрелял электросчетчик
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Depositphotos

Омская полиция выявила майнера с долгом за энергию более 7 млн рублей, который расстрелял электросчетчик . Об этом сообщает пресс-служба МВД России в Telegram-канале.

Майнером оказался житель села Седельниково. По данным правоохранителей, мужчина неоднократно конфликтовал с работниками энергоснабжающей организации и имел задолженность по оплате за электричество, в связи с чем его дом и предприятие несколько раз отключались от энергосетей.

В его гараже на окраине села полицейские обнаружили функционирующую майнинговую ферму из 60 устройств для добычи криптовалюты, 40 из которых безучетно потребляют электричество. По информации МВД, к оборудованию вел подземный кабель, который был нелегально подключен к энергосетям.

В начале ноября стало известно, что правительство России подготовило нормативно-правовую базу, устанавливающую регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Постановлениями были утверждены требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Согласно документам, заниматься майнингом цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели (ИП) и организации после внесения их в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Также осуществлять майнинг могут граждане, не обладающие статусом ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления. Кабмин установил этот лимит на уровне 6000 киловатт-часов в месяц.

Ранее парламент Абхазии одобрил законопроект о запрете майнинга.

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