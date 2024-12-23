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В Казани мигрант надругался над девочкой

В Казани мигранта задержали за изнасилование 13-летней школьницы
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Depositphotos

В Казани приезжего подозревают в изнасиловании 13-летнего ребенка. Об этом сообщает Kazanfirst.

Инцидент произошел в ноябре текущего года, но родители обратились в полицию только в декабре. По их словам, 53-летний мужчина надругался над девочкой в одном из домов Ново-Савиновского района.

Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Выяснилось, что он является гражданином иностранного государства, в Казань приехал из села под Ульяновском. Вину он не признал.

До этого в Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании маленького ребенка. Мужчина ранее сожительствовал с его матерью, но позже пара разошлась.

Несмотря на разрыв с женщиной, ее экс-возлюбленный продолжал общаться с ее сыном и нередко дарил подарки. Например, телефон, на котором мужчина разрешал играть школьнику в игру у себя дома. В своем жилье задержанный насиловал ребенка, но мальчик никому об этом не говорил.

Ранее в Москве таксист надругался над клиенткой в салоне автомобиля.

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