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Задержан мужчина, выстреливший в бизнесмена из арбалета в Петербурге

В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по мужчине из арбалета
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по мужчине из Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Предполагаемым стрелком оказался 56-летний житель Ленобласти. Мужчину задержали в его доме.

По версии правоохранителей, два дня назад на выезде из промзоны на Гостилицком шоссе между подозреваемым и водителем машины марки Lada возник конфликт. Во время инцидента 56-летний житель Ленобласти выстрелил в пострадавшего из арбалета и уехал на своем Mercedes. Что именно стало причиной конфликта не сообщается.

Мужчина с травмой смог добраться до заправки, где попросил сотрудников вызвать скорую помощь. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Известно, что пострадавший является предпринимателем, ранее он учредил строительную фирму. Стрела попала ему в грудную клетку и не повредила внутренние органы.

Ранее в Ленобласти подросток выстрелил в глаз из арбалета восьмилетнему мальчику.

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