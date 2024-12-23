Глава СК взял на контроль дело по факту ДТП с 15 пострадавшими в Москве

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварии с автобусом и машиной МЧС в Москве

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии с автобусом и машиной МЧС, где пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СК.

Накануне поздно вечером в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «КамАЗ», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями. Уточняется, что среди раненых — сотрудники МЧС. Момент аварии засняли камеры наблюдения.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.