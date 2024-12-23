Врач рассказала о неожиданном последствии переедания в Новый год

Переедание в новогодние праздники, среди прочего, грозит человеку аллергической реакцией, которую запускает иммунная система при попадании в организм потенциально опасного продукта в чрезмерном количестве. По этой причине определенные продукты нужно есть с осторожностью и не злоупотреблять ими, рассказала RT аллерголог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова.

При попадании аллергена в организм иммунные клетки вырабатывают вещества для его защиты. Одно из них — гистамин, который вызывает расширение кровеносных сосудов, что приводит к зуду, кашлю, заложенности носа, покраснению глаз. Губы, язык и горло могут опухнуть. Причем к такой реакции могут привести продукты, которые сами по себе отличаются высоким содержанием гистамина, и даже у людей, ранее с аллергией никогда не сталкивавшихся.

«Например, какао, морепродукты, цитрусовые, ананасы, клубника и малина, красное вино, колбасы и сыры способны спровоцировать появление сыпи, покраснения, заложенности носа. Ими не стоит чрезмерно увлекаться и съедать сразу слишком много», — уточнила Меметова.

Если после еды у человека появляются сыпь и покраснение, то это уже ответ не иммунитета, а пищеварительной системы, которая говорит о повышенной чувствительности к продукту. Избежать этого можно, если не злоупотреблять колбасными изделиями, сладким, жареным и острым, а также напитками с красителями и ароматизаторами.

Напомним, гастроэнтеролог ранее объяснил, что переедание может привести к серьезным проблемам ЖКТ, включая развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Причем единичный случай переедания, скорее всего, не создаст проблем для ЖКТ. Но когда такое поведение становится привычным, угроза для нормальной работы органов ЖКТ повышается.

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