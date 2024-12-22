В массовом ДТП в Москве пострадали сотрудники МЧС

Два сотрудника МЧС пострадали в массовом ДТП в Москве

Два сотрудника МЧС пострадали в массовом ДТП с автобусом и «КамАЗом» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В публикации отмечается, что сотрудники ведомства были госпитализированы.

До этого сообщалось, что массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло на юге Москвы.

По данным Госавтоинспекции, дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «КамАЗ», который проехал перекресток на «красный» сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями.

Telegram-канал Baza пишет со ссылкой на столичный департамент транспорта, что в ДТП, которое произошло около 20:20 в районе дома № 30 на Новочеркасском бульваре, участвовали помимо грузового и легковых автомобилей пожарная машина, автобус 751-го маршрута и электробус 765-го маршрута. По данным канала, пострадали 12 человек.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.