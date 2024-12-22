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Глава «Норникеля» назвал позитивным решение разделить ФХР и КХЛ

Владимир Потанин: сделать КХЛ самостоятельным игроком — это умный ход
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Shutterstock/FOTODOM

Разделение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Федерации хоккея России (ФХР) является позитивным решением. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

По его мнению, это событие не следует трактовать как разрыв, даже если в отношениях между федерацией и КХЛ наблюдалось напряжение.

Потанин подчеркнул, что именно превращение КХЛ в отдельную самостоятельную организацию позволило устранить ряд конфликтов интересов, поэтому это стоит воспринимать скорее как положительный шаг, а не негативный.

«Иногда кажется, когда разделяется что-то, это либо ослабление, либо следствие неразрешенных проблем. А здесь скорее наоборот, это расхождение позволило каждой стороне более осознанно выполнять свои функции», — сказал глава «Норникеля».

Он уточнил, что одной из главных идей было создание для КХЛ возможности налаживания самостоятельных отношений с НХЛ, чтобы лига не зависела от федерации и могла эффективно противостоять различным санкциям. В качестве примера Потанин привел стремление обеспечить взаимное уважение контрактов с НХЛ.

«Понятно, что самая большая сила в мировом хоккее — это НХЛ. Никто с ней не сравнится. Но КХЛ — это вторая в мире лига по мощи и популярности. Сделать ее самостоятельным игроком, в том числе на международной арене — это умный и прозорливый ход», — сказал президент «Норникеля» в интервью «Матч ТВ».

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