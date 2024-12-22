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13 человек пострадали в крупной аварии под Ивановом

В Пригородном Ивановской области столкнулись четыре легковушки
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МЧС России

В Ивановской области в селе Пригородное столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате аварии пострадали 13 человек, среди которых трое детей. Госпитализированы 11 человек.

На месте инцидента работают 6 специалистов и две единицы спасательной техники.

До этого в Сочи автобус сбил мальчика, который переезжал дорогу на самокате. В результате 11-летний школьник получил травмы и был госпитализирован. На кадрах с моментом наезда видно, что переехать дорогу собирались два мальчика на самокатах. Они пропустили поток машин слева и начали движение. Одного из самокатчиков сбил автобус, который двигался на высокой скорости с другой стороны. Второй мальчик успел среагировать и остановился.

Ранее BMW разорвался на части при ДТП в Новосибирске, его мотор отлетел в другой автомобиль.

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