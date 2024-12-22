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Министр транспорта России рассказал об итогах пассажиропотока авиакомпаний в 2024 году

Старовойт: более 84 млн человек перевезут на внутренних авиарейсах в 2024 году
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Российские авиакомпании по итогам 2024 года перевезут более 84 млн человек на внутренних линиях, заявил министр транспорта России Роман Старовойт. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по итогам текущего года пассажиропоток в России вырастет на 5% по сравнению с 2023 годом, до 111 млн пассажиров.

Старовойт добавил, что на внутренних линиях показатель лишь немного ниже рекордного 2021 года.

До этого по данным исследования Ассоциации туроператоров России стало известно, что россияне чаще предпочитают путешествовать поездами, чем самолетами. Железнодорожный транспорт не только опережает авиацию по темпам прироста пассажиропотока, но и закрепляет свою популярность для внутренних поездок.

В 2024 году ожидается, что услугами железной дороги воспользуются 128 млн человек, что на 5–6% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, российские авиакомпании прогнозируют перевезти 110 млн пассажиров, увеличив трафик лишь на 4–5%.

Ранее российским авиакомпаниям предрекли рекордные доходы.

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