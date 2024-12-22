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Юную поджигательницу полицейской машины в Петербурге отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест поджигательницу полицейской машины в Петербурге
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Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга отправил под домашний арест несовершеннолетнюю Арину Бадьину, которая подозревается в совершении террористического акта (ч.1 ст.205 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

20 декабря девушка совершила поджог полицейского автомобиля, думая, что действует по поручению российских спецслужб. На следующий день после совершения преступления поджигательница была задержана. Обвинение ей пока не предъявлялось.

Суд арестовал злоумышленницу до 20 февраля 2025 года.

18 декабря сообщалось, что в Москве девушка, действуя по заданию аферистов, подожгла служебное авто около Нагатинского районного суда. По данным Telegram-канала Mash, с подозреваемой общались мошенники с Украины. После поджога она попыталась скрыться, но ей не дали уйти. Пожар потушили без помощи сотрудников МЧС.

До этого в Петербурге молодого человека задержали после того, как он подошел к военкомату и бросил в него бутылку с горючей смесью. Как выяснили правоохранители, задержанный действовал по указаниям.

До этого в Москве мужчина метнул коктейль Молотова в полицейскую машину.

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